«Ça chauffe» : L’OM appelle le Real Madrid pour boucler un gros transfert !

Alors qu'Adrien Rabiot a été placé sur la liste des transferts, l'OM s'est mis en quête d'un nouveau milieu de terrain pour remplacer l'international français. Dans cette optique, les Marseillais rêveraient de recruter Dani Ceballos. Et alors que le joueur serait chaud à l'idée de signer à l'OM, les discussions vont débuter avec le Real Madrid.

Le mercato de l'OM s'annonce encore très agité. Et pour cause, le cas Adrien Rabiot a tout changé. Placé sur la liste des transferts après sa bagarre avec Jonathan Rowe, l'ancien joueur du PSG est invité à se trouver une porte de sortie. L'OM, qui réclame 15M€ pour Rabiot, s'active également pour recruter son remplaçant.

L'OM rêve de Ceballos Dans cette optique, Fabrizio Romano a révélé que l'OM rêvait de recruter Dani Ceballos, dont le temps de jeu au Real Madrid risque d'être assez peu élevé. D'ailleurs, d'après Matteo Moretto, le joueur est chaud pour venir. « L’OM veut Dani Ceballos. Et il y a déjà des discussions très avancées entre le club français et l’entourage du joueur au sujet des conditions salariales », confie-t-il dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux de MARCA.