Coup de tonnerre à l’OM : Le clan Rabiot recale tout le monde !

Revirement inattendu à l'Olympique de Marseille ? Alors que le départ d'Adrien Rabiot était pressenti, Roberto De Zerbi a surpris par ses déclarations samedi, espérant voir le milieu de terrain se réconcilier avec la direction. Une main tendue à laquelle l’entourage de l’international français n’a toujours pas répondu.

C’est un rapprochement que l’on n’avait pas vu venir. Alors que le départ d’Adrien Rabiot semblait inévitable, Roberto De Zerbi a surpris samedi en affichant sa volonté de voir l’OM se réconcilier avec le milieu de terrain. « Si je peux aider à résoudre cette chose, je suis prêt à tout faire. Pas pour le joueur, mais pour la personne et pour le bien de tous. Au plan humain, plus encore que footballistique », déclarait l’Italien en conférence de presse.

Le clan Rabiot ne veut pas s’exprimer Comment a réagi le clan Rabiot à cette main tendue de Roberto De Zerbi ? Cela reste un mystère. Samedi soir, L’Équipe a tenté d’obtenir la réaction de l’international français, en vain. Pas plus de réussite pour Le Parisien ce dimanche. La mère et agente du joueur, Véronique Rabiot, et leur avocat, n’ont pas souhaité s’exprimer non plus auprès de l’AFP.