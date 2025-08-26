Mercato : Le PSG fixe son prix et «va le laisser partir» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Buteur face à Tottenham et utilisé par Luis Enrique face à Nantes et Angers, Kang-in Lee est aujourd'hui toujours un joueur du PSG. Le sera-t-il encore le 1er septembre à la clôture du mercato ? L'avenir du Sud-Coréen est incertain. D'ailleurs, le club de la capitale ne devrait pas retenir Lee, à condition de récupérer le prix espéré.

Jusqu'à la fin du mercato, ça devrait bouger au PSG surtout dans le sens des départs. Et il n'y a pas que des indésirables qui pourraient faire leurs valises. En effet, actuellement, certains regards se tournent vers Kang-in Lee. Sous contrat jusqu'en 2028, le Sud-Coréen a des prétendants. Et voilà que si ces clubs alignent ce que réclame le PSG, Lee devrait s'en aller...

« ll a des offres » Journaliste RMC, Fabrice Hawkins a fait un point concernant l'avenir de Kang-in Lee. Quid alors du Sud-Coréen pour cette fin de mercato ? A l'occasion de L'After Foot, il a expliqué : « Kang-In Lee, c'est vrai qu'il y a une volonté, pas de le mettre de côté, mais il a des offres ».