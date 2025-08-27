70M€ : Daniel Riolo annonce le très gros coup du PSG !

Axel Cornic

En ce mercato estival, le Paris Saint-Germain n’a que très peu changé, si ce n’est le gros coup d’éclat autour de Gianluigi Donnarumma. Mais ce n’est pas surprenant, puisque depuis la signature de Luis Enrique l’effectif parisien a énormément évolué, avec notamment quelques paris très réussis.

Pour remplacer Kylian Mbappé l’été dernier, Luis Enrique avait déjà tout prévu. Avec Luis Campos, le coach du PSG a tout fait pour arracher Khvicha Kvaratskhelia au Napoli, avec un feuilleton qui a rythmé une bonne partie du mercato. Finalement, il a fallu attendre quelques mois de plus pour voir l’international géorgien débarquer à Paris.

Le facteur X Et quel coup ! L’ailier de 24 ans a totalement changé le visage du PSG, permettant notamment à Luis Enrique de replacer Ousmane Dembélé dans l’axe, avec le succès qu’on lui connait. Et certains s’attendent encore plus de la part de Khvicha Kvaratskhelia, dont la saison a pourtant mal débuté avec une blessure.