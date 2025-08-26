Transfert de Donnarumma - PSG : L’annonce venue de Marseille que personne n’attendait !

Axel Cornic

Après quatre saisons, Gianluigi Donnaruma va quitter le Paris Saint-Germain, qui a déjà recruté Lucas Chevalier pour le remplacer. La décision aurait été prise de le pousser vers la sortie après l’échec des négociations autour de sa prolongation de contrat, qui se termine dans moins d’un an.

C’est l’une des bombes de l’été. Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de la planète, Gianluigi Donnarumma s’est vu montrer la porte de sortie au PSG, où on ne veut plus de lui. Une décision qui n’a pas manqué de soulever d’énormes débats, avec certains qui se demandent si ce n’est pas un pari risqué.

Le PSG tourne la page Donnarumma D’autres pensent plutôt que le PSG a pris la bonne décision et un soutien assez inattendu est arrivé ce mardi, en provenance de Marseille. « On aurait pu parler de manque de respect si le PSG ne lui avait pas fait de proposition de prolongation de contrat que l'on dit "XXL" pour un gardien de but » a expliqué Eric Di Meco, sur RMC.