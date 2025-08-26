Transfert de Rabiot - OM : La fake news révélé à l’étranger !

Axel Cornic

A moins d’un an de la fin de son contrat et après une bagarre dans le vestiaire, Adrien Rabiot se retrouve à un tournant important de sa carrière en cette fin de mercato. L’Olympique de Marseille souhaite le vendre et si l’international français semble avoir la cote à l’étranger, aucun club n’a pour le moment concrètement bougé.

Le match face au Stade Rennais pourrait bien être le dernier d’Adrien Rabiot avec l’OM. Le milieu de terrain a été placé sur la liste des transferts et depuis une véritable guerre ouverte a éclaté, avec son entourage qui tire à boulets rouges sur la direction. Un départ semble donc être devenu la seule solution... mais pour aller où ?

Milan seule option Un an après son départ de la Juventus, il pourrait notamment rebondir en Serie A. Son ancien mentor Massimiliano Allegri aimerait le retrouver à l’AC Milan, mais pour le moment le club a d’autres priorités, avec notamment l’arrivée d’un attaquant. Et au milieu, les Milanais semblent être plus que fournis, même si les départs de Yunus Musah ou d’Ismaël Bennacer pourraient faire bouger les choses.