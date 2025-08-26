Mercato : L'OM obligé de faire un gros chèque ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que la fin du mercato approche, l'Olympique de Marseille s'active pour recruter Dani Ceballos. Le Real Madrid est prêt à négocier pour son milieu de terrain espagnol, à condition d'identifier un remplaçant et de recevoir une offre avoisinant 15 millions d'euros. Le principal intéressé serait pour sa part motivé à l’idée de rejoindre la cité phocéenne.

A quelques jours de la fin du mercato estival, l’Olympique de Marseille s’active et souhaite s’attacher les services de Dani Ceballos. Les discussions sont en cours pour l’arrivée du milieu de terrain du Real Madrid dans la cité phocéenne, une opération vue d’un bon œil par le principal intéressé. Du côté de la Casa Blanca, on est également prêt à céder le joueur, à deux conditions.

Les deux conditions du Real Madrid Selon ESPN, le Real Madrid est prêt à se séparer de Dani Ceballos, mais souhaite d’abord identifier son remplaçant avant d’acter son départ. De plus, Florentino Pérez attendrait une offre avoisinant 15M€ pour le transfert.