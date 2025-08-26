Mercato : L'OM obligé de faire un gros chèque ?

Alors que la fin du mercato approche, l'Olympique de Marseille s'active pour recruter Dani Ceballos. Le Real Madrid est prêt à négocier pour son milieu de terrain espagnol, à condition d'identifier un remplaçant et de recevoir une offre avoisinant 15 millions d'euros. Le principal intéressé serait pour sa part motivé à l’idée de rejoindre la cité phocéenne.
A quelques jours de la fin du mercato estival, l’Olympique de Marseille s’active et souhaite s’attacher les services de Dani Ceballos. Les discussions sont en cours pour l’arrivée du milieu de terrain du Real Madrid dans la cité phocéenne, une opération vue d’un bon œil par le principal intéressé. Du côté de la Casa Blanca, on est également prêt à céder le joueur, à deux conditions.
Les deux conditions du Real Madrid
Selon ESPN, le Real Madrid est prêt à se séparer de Dani Ceballos, mais souhaite d’abord identifier son remplaçant avant d’acter son départ. De plus, Florentino Pérez attendrait une offre avoisinant 15M€ pour le transfert.
Un transfert ou un prêt ?
L’OM peut-il se permettre une telle opération ? Jusqu’à présent, un prêt avec option d’achat était évoqué pour le milieu espagnol. D’ailleurs, La Tribune Olympienne expliquait ce lundi que Pablo Longoria voulait voir le Real Madrid prendre en charge une partie du salaire de Dani Ceballos pour boucler l’affaire. Ce dernier se verrait bien à Marseille, afin d’avoir une chance de disputer la Coupe du monde 2026.