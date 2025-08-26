Transfert de Donnarumma : L'offre qui fait mourir de rire le PSG !

Bien décidé à se séparer de Gianluigi Donnarumma, le PSG ne compte toutefois pas brader le portier italien et réclamerait 50M€ pour son transfert. Mais pour le moment, la seule offre reçue par les Parisiens avoisineraient les 15M€. Bien qu'une négociation soit possible, la proposition a été balayée par le PSG.
C'est le dossier brûlant de cette fin de mercato du côté du PSG. Après avoir recruté Lucas Chevalier pour 55M€, bonus compris, le club de la capitale cherche une de sortie pour Gianluigi Donnarumma. La piste la plus sérieuse mène à Manchester City, mais encore faut-il que le club entraîné par Pep Guardiola réponde aux exigences du PSG.
Le PSG reçoit une offre de 15M€ pour Donnarumma
Et pour cause, comme le rappelle L'EQUIPE, le PSG n'entend pas brader celui qui est toujours considéré en interne comme « l'un des meilleurs gardiens du monde ». Ainsi, la somme de 50M€ circule ces derniers jours, mais pour le moment, aucun club ne s'est approché de ce prix. L'EQUIPE révèle que le PSG a reçu une offre de 15M€, beaucoup trop éloignée des attentes parisiennes.
Une offre à 30M€ pourrait convaincre le PSG
Une offre qui a du faire rire les dirigeants parisiens qui affichent leurs exigences dans ce dossier malgré la situation de Gianluigi Donnarumma, clairement poussé au départ et qui n'a plus qu'un de contrat. Par conséquent, bien que le PSG réclame 50M€ pour le portier italien, un transfert pourrait se boucler pour un montant inférieur. « Ils ne monteront pas à des sommes folles,. 25M€, peut-être 30M€, mais ce serait déjà considéré comme un effort énorme de leur part », assure-t-on chez certains acteurs du dossier rapportés par L'EQUIPE. Reste désormais à savoir si Manchester City transmettra une offre qui convient au PSG sachant que les Citizens doivent se séparer d'Ederson après avoir déjà lâché 31M€ pour recruter James Trafford.