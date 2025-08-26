Transfert de Donnarumma : L'offre qui fait mourir de rire le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à se séparer de Gianluigi Donnarumma, le PSG ne compte toutefois pas brader le portier italien et réclamerait 50M€ pour son transfert. Mais pour le moment, la seule offre reçue par les Parisiens avoisineraient les 15M€. Bien qu'une négociation soit possible, la proposition a été balayée par le PSG.

C'est le dossier brûlant de cette fin de mercato du côté du PSG. Après avoir recruté Lucas Chevalier pour 55M€, bonus compris, le club de la capitale cherche une de sortie pour Gianluigi Donnarumma. La piste la plus sérieuse mène à Manchester City, mais encore faut-il que le club entraîné par Pep Guardiola réponde aux exigences du PSG.

Le PSG reçoit une offre de 15M€ pour Donnarumma Et pour cause, comme le rappelle L'EQUIPE, le PSG n'entend pas brader celui qui est toujours considéré en interne comme « l'un des meilleurs gardiens du monde ». Ainsi, la somme de 50M€ circule ces derniers jours, mais pour le moment, aucun club ne s'est approché de ce prix. L'EQUIPE révèle que le PSG a reçu une offre de 15M€, beaucoup trop éloignée des attentes parisiennes.