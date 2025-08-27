Guardiola - PSG : Accord confirmé !

Pierrick Levallet

Alors que le mercato ferme ses portes dans quelques jours, le PSG doit encore régler le cas de Gianluigi Donnarumma. Poussé vers la sortie cet été, le portier italien serait dans le viseur de Manchester City. Le gardien de but de 26 ans tiendrait même un accord avec l’équipe entraînée par Pep Guardiola.

Le dossier Gianluigi Donnarumma commence à devenir urgent pour le PSG. Remplacé par Lucas Chevalier chez les Rouge-et-Bleu, le portier italien est poussé vers la sortie depuis plusieurs semaines maintenant. Son contrat expire en juin 2026, et les dirigeants parisiens voudraient éviter de le voir partir libre l’été prochain.

Donnarumma tient un accord avec Manchester City Le PSG souhaiterait donc s’en séparer dès cet été, contre un chèque avoisinant les 30M€. Comme le rapporte L’Equipe, Gianluigi Donnarumma tiendrait d’ailleurs un accord avec Manchester City. Pep Guardiola voudrait l’enrôler pour remplacer Ederson. Les Sky Blues devront toutefois s’entendre avec les Parisiens pour clore ce dossier avant la fermeture du mercato.