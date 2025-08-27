L’OM négocie son transfert, il signe ailleurs en Ligue 1 !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet été, l’Olympique de Marseille a multiplié les pistes, notamment dans le secteur offensif. Hamza Igamane (Glasgow Rangers), un temps courtisé par la formation phocéenne, va s'engager avec le LOSC pour 10 millions d'euros. L’international marocain de 22 ans est attendu ce jeudi dans le nord de la France.

A quelques jours de la fermeture du mercato estival, l’Olympique de Marseille s’active pour boucler ses derniers dossiers. RMC annonce ce mercredi l’existence d’un accord avec le Real Madrid pour le prêt de Dani Ceballos avec option d’achat. Emerson Palmieri (West Ham) ne devrait pas tarder non plus à débarquer dans l’effectif de Roberto De Zerbi, qui compte déjà six nouveaux joueurs avec Angel Gomes, CJ Egan-Riley, Igor Paixão, Facundo Medina, Timothy Weah et Pierre-Emerick Aubameyang.

Courtisé par l’OM... Les pistes ont été nombreuses tout au long de l’été du côté de l’OM, notamment intéressé Hamza Igamane pour son attaque. Mais la concurrence sur ce dossier n’avait pas aidé le club phocéen, qui aura bien l’occasion de retrouver l’international marocain cette saison, mais comme adversaire.