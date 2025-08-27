60M€ : Le transfert de l'été prend forme au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Attendu depuis le début du mercato, le départ de Randal Kolo Muani se confirme sérieusement. La presse italienne assure effectivement que l'accord entre le PSG et la Juventus est désormais imminent. Il devrait s'agir d'un prêt assorti d'une obligation. Le montant total de l'opération avoisinerait les 60M€.

D'ici lundi, jour de fermeture du mercato estival, le PSG cherchera à vider son loft. Et après les départs de Milan Skriniar, Nordi Mukiele, Renato Sanches et Arnau Tenas, Carlos Soler est également très proche de rejoindre la Real Sociedad sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Mais le dossier le plus attendu concerne Randal Kolo Muani.

Accord imminent pour Kolo Muani ? Cela fait effectivement plusieurs semaines que le PSG et la Juventus négocient un nouveau prêt. Mais cette fois-ci, l'accord serait imminent. En effet, selon les informations de Gianluca Di Marzio, les deux clubs sont désormais très proches de trouver un accord.