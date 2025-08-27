Adrien Rabiot : Les SMS révélés par Riolo pour le faire signer loin de l'OM !

Alors que l'OM l'a placé sur la liste des transferts, Adrien Rabiot anime donc cette fin de mercato. Où va rebondir l'international français ? En Italie, on parle beaucoup d'un intérêt du Milan AC et de Massimiliano Allegri. L'ancien entraîneur de la Juventus n'a d'ailleurs pas manqué d'échanger via SMS avec celui qu'il a eu sous ses ordres dans le Piémont comme l'a assuré Daniel Riolo.
Adrien Rabiot va-t-il retrouver le championnat italien ? Parti libre de la Juventus en 2024, l'international français est annoncé proche d'un retour en Serie A. En effet, placé sur la liste des transferts par l'OM, Rabiot serait notamment visé par le Milan AC d'un certain Massimiliano Allegri, son ancien entraîneur à Turin. Et en coulisses, ça aurait déjà bougé depuis un moment déjà...
« Dès la fin juin, Allegri abreuvait de SMS Adrien Rabiot »
Lors de L'After Foot, Daniel Riolo a balancé sur les échanges entre Massimiliano Allegri et Adrien Rabiot. « De toute façon, je rappelle que dès la fin juin, Allegri abreuvait de SMS Adrien Rabiot pour lui dire de venir à Milan », a-t-il ainsi lâché.
« Avec Allegri, je parle souvent »
Récemment, Adrien Rabiot avait d'ailleurs confirmé échanger toujours avec Massimiliano Allegri. En effet, le joueur de l'OM avait expliqué : « Avec Allegri, je parle souvent. Giovanni Rossi, le conseiller de De Zerbi, travaille également avec lui et lorsqu'il l'appelle, il me dit : “Viens, je vais te passer ton papa”. Avec Allegri, je peux parler de tout et pas seulement de football. Je l'apprécie vraiment en tant que personne ».