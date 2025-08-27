Adrien Rabiot : Les SMS révélés par Riolo pour le faire signer loin de l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que l'OM l'a placé sur la liste des transferts, Adrien Rabiot anime donc cette fin de mercato. Où va rebondir l'international français ? En Italie, on parle beaucoup d'un intérêt du Milan AC et de Massimiliano Allegri. L'ancien entraîneur de la Juventus n'a d'ailleurs pas manqué d'échanger via SMS avec celui qu'il a eu sous ses ordres dans le Piémont comme l'a assuré Daniel Riolo.

Adrien Rabiot va-t-il retrouver le championnat italien ? Parti libre de la Juventus en 2024, l'international français est annoncé proche d'un retour en Serie A. En effet, placé sur la liste des transferts par l'OM, Rabiot serait notamment visé par le Milan AC d'un certain Massimiliano Allegri, son ancien entraîneur à Turin. Et en coulisses, ça aurait déjà bougé depuis un moment déjà...

« Dès la fin juin, Allegri abreuvait de SMS Adrien Rabiot » Lors de L'After Foot, Daniel Riolo a balancé sur les échanges entre Massimiliano Allegri et Adrien Rabiot. « De toute façon, je rappelle que dès la fin juin, Allegri abreuvait de SMS Adrien Rabiot pour lui dire de venir à Milan », a-t-il ainsi lâché.