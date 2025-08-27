Mercato : Indésirable au PSG, Deschamps réclame son transfert !

Didier Deschamps a donné sa liste ce mercredi pour les matchs de l'équipe de France face à l'Ukraine et l'Islande. Au rayon des absents, on retrouve notamment Randal Kolo Muani, pourtant très apprécié par le sélectionneur. Il faut dire que la situation du joueur du PSG, annoncé depuis un moment maintenant à la Juventus, n'est toujours pas réglée et Deschamps espère que ça le sera d'ici lundi et la clôture du marché.
Plus désiré par Luis Enrique au PSG, Randal Kolo Muani avait été prêté à la Juventus en janvier dernier. Et en Italie, l'attaquant français a réussi à se relancer et retrouver le sourire. Avec ses performances, il a d'ailleurs convaincu la Vieille Dame de le conserver. Mais voilà que depuis plusieurs semaines maintenant, le PSG et la Juventus n'arrivent pas à trouver la bonne formule pour Kolo Muani. Un feuilleton interminable qui n'a laissé d'autre choix à Didier Deschamps que de ne pas sélectionner RKM pour les deux prochains matchs de l'équipe de France.
« J'espère qu'il va trouver une solution d'ici lundi pour être un joueur actif »
Randal Kolo Muani ne sera donc pas là face l'Ukraine et l'Islande. Evoquant ce mercredi en conférence de presse la situation de l'actuel joueur du PSG, Didier Deschamps a appelé à une solution le plus vite possible : « Là il est dans une situation. Ça n'a pas toujours été simple pour lui mais là il n'a pas de temps de jeu et un entraînement à part. J'espère qu'il va trouver une solution d'ici lundi pour être un joueur actif ».
« Il n'est pas dans le rythme pour un match international »
« Il y a des éléments sur le plan athlétique et sur le temps de jeu qui ne sont pas compatibles avec les exigences internationales. Il n'est pas dans le rythme pour un match international. Déjà que j'ai des joueurs qui ne sont pas et ne peuvent pas être au maximum... Je lui souhaite que la situation se règle d'ici lundi », a poursuivi Didier Deschamps. A voir maintenant si le PSG et la Juventus parviendront à trouver un terrain d'entente pour Randal Kolo Muani. Pour rappel, le mercato estival refermera ses portes le lundi 1er septembre prochain.