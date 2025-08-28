Officiel : Le PSG annonce un transfert à l’étranger !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé libre il y a deux ans en provenance du FC Barcelone, Arnau Tenas a définitivement quitté le PSG, avec qui il n’aura disputé que huit matchs. Ce jeudi, le club de la capitale a officialisé le départ du gardien âgé de 24 ans, retourné en Espagne, où il s’est engagé avec Villarreal.

Comme attendu, Arnau Tenas a quitté le PSG, deux ans après son arrivée libre en provenance du FC Barcelone. Le gardien âgé de 24 ans retourne en Espagne et évoluera désormais sous les couleurs de Villarreal, dans le cadre d’un transfert définitif.

Le PSG officialise le départ de Tenas « Après deux saisons passées au Paris Saint-Germain, le gardien espagnol Arnau Tenas s’engage avec le Villarreal CF dans le cadre d’un transfert définitif », a indiqué le PSG ce jeudi dans un communiqué. « Le Paris Saint-Germain remercie Arnau et lui souhaite beaucoup de réussite pour la suite de sa carrière. »