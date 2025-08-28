Officiel : Le PSG annonce un transfert à l’étranger !

Arrivé libre il y a deux ans en provenance du FC Barcelone, Arnau Tenas a définitivement quitté le PSG, avec qui il n’aura disputé que huit matchs. Ce jeudi, le club de la capitale a officialisé le départ du gardien âgé de 24 ans, retourné en Espagne, où il s’est engagé avec Villarreal.
Comme attendu, Arnau Tenas a quitté le PSG, deux ans après son arrivée libre en provenance du FC Barcelone. Le gardien âgé de 24 ans retourne en Espagne et évoluera désormais sous les couleurs de Villarreal, dans le cadre d’un transfert définitif.
Le PSG officialise le départ de Tenas
« Après deux saisons passées au Paris Saint-Germain, le gardien espagnol Arnau Tenas s’engage avec le Villarreal CF dans le cadre d’un transfert définitif », a indiqué le PSG ce jeudi dans un communiqué. « Le Paris Saint-Germain remercie Arnau et lui souhaite beaucoup de réussite pour la suite de sa carrière. »
« Nous allons passer un très bon moment »
En deux saisons, Arnau Tenas n’aura disputé que huit matchs avec le PSG, sept en Ligue et 1 en Coupe de France. « Je suis content, je suis très heureux. Un message pour les supporters ? Nous allons passer un très bon moment », a-t-il confié mercredi à son arrivée à l’aéroport.