Départ de Deschamps : Sa future destination annoncée par un proche !

Sélectionneur de l’équipe de France depuis 2012, Didier Deschamps va débuter ce vendredi soir, à l’occasion du match contre l’Ukraine, sa dernière saison à la tête des Bleus. Grand ami du champion du monde depuis trente ans, Nagui a déjà une idée précise de la suite de sa carrière.

C’est une page du football français qui s’apprête à se tourner. En poste depuis 2012, Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur au terme de la prochaine Coupe du monde et devrait probablement céder sa place à Zinedine Zidane. Passé par le banc de l’AS Monaco, la Juventus et l’OM avant de succéder à Laurent Blanc chez les Bleus, Didier Deschamps ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir, mais son ami Nagui a déjà sa petite idée.

Nagui veut voir Deschamps reprendre un club Interrogé par Le Parisien, l’animateur de France Télévisions a évoqué la suite celui qu’il connaît depuis trente ans. « Je rêverais de le voir dans un club, ça serait une perte pour le foot s’il ne le faisait pas. Il a réussi partout où il est venu, que ce soit à Monaco, à la Juventus Turin ou à Marseille. À chaque fois, il s’est toujours passé quelque chose. Quand on parle d’un échec avec lui, c’est une défaite en finale », confie Nagui.