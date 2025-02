PSG : Divorce en vue à cause d’une «trahison» ?

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG a arraché Khvicha Kvaratskhelia au Napoli. Le club de la capitale a réussi à rafler la mise grâce à une offre à hauteur de 70M€, hors bonus. Comme l'a laissé entendre Massimo Brambati, ancien pensionnaire du Torino, Antonio Conte pourrait quitter les Azzurri à cause de ce transfert.

Malgré son échec lors du dernier mercato estival, le PSG est revenu à la charge pour le transfert de Khvicha Kvaratskhelia. D'ailleurs, le club de la capitale a fait plier la direction du Napoli grâce à une offre à hauteur de 70M€, bonus compris. Toutefois, Antonio Conte n'a pas du tout digéré ce départ.

Riolo, le critique de Luis Enrique, change de cap ! Son nouveau regard sur le PSG pourrait bien surprendre les fans... ⚽

➡️ https://t.co/saHX5spxkg pic.twitter.com/btoKB40efa — le10sport (@le10sport) February 7, 2025

Après le départ de Kvaratskhelia, Conte va quitter Naples ?

Lors d'un entretien accordé à TMW, Massimo Brambati a annoncé qu'Antonio Conte était en colère à cause du mercato hivernal. Selon l'ancien pensionnaire du Torino, le coach de Naples pourrait même claquer la porte du stade Diego Armando Maradona dans un avenir proche.

«Utiliser cette colère pour la transmettre aux joueurs»

« Si Antonio Conte partira à la fin de l'année à cause de la désillusion du mercato ? Cela dépend, il fait un championnat extraordinaire. Pour l'instant, je pense qu'il va dire ce qu'il a à dire et utiliser cette colère pour la transmettre aux joueurs. Il va essayer de faire passer cette colère sur le terrain, de montrer que même sans Kvara et avec cette "trahison" du mercato, il est capable de gagner... », a déclaré Massimo Brambati.