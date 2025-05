Attaques du clan Mbappé : Pierre Ménès répond cash !

La rédaction

Après la relégation du Stade Malherbe de Caen en National, Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé, a exprimé sa colère face aux critiques subies. Très vite, les tensions se sont propagées, jusqu'à provoquer la réaction de Pierre Ménès. Le journaliste a pris la parole pour défendre le clan Mbappé tout en appelant à relativiser les responsabilités.

Relégué en National à l’issue de la saison, le Stade Malherbe de Caen connaît une période très compliquée, qui a provoqué la colère des supporters. Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé, s’était exprimée au micro d’Ici Normandie :

«Moi, j’ai eu de la colère à certains moments de la saison parce qu’effectivement, quand on s’attaque gratuitement au président, quand on s’attaque gratuitement à ma personne, on oublie juste de dire pourquoi est-ce qu’on est venus et que c’est notre argent personnel. Des affiches où on m’insultait, où on insultait le président. Et je me souviens d’avoir dit à Kylian, humblement, qu’on ne nous méritait pas, qu’on mettait notre argent, et qu’il fallait savoir partir quand on n’était pas désiré. Kylian n’a pas voulu.»

«La saison a été un désastre»

Après ces propos très forts à l’encontre du clan Mbappé, Pierre Ménès est venu défendre la présidence de Caen sur sa chaîne YouTube :

«Ils arrivent, ils mettent beaucoup d'argent. Qu'est-ce que serait le Stade Malherbe de Caen sans l'argent du clan Mbappé ? On n’en sait rien. Mais tu te fais cracher à la gueule. Alors effectivement, sur le plan sportif, la saison a été un désastre, mais tu peux aussi descendre en National et remonter l’année prochaine en repartant sur des bases plus saines.»

«Les torts sont partagés dans cette histoire»

«Kylian n’a pas l’air d’avoir envie de laisser tomber avec cet investissement. Les déclarations de Fayza Lamari ne sont effectivement pas d’une finesse extrême, mais on sait, c’est la façon de parler de cette femme. Mais je comprends que, quand t’as mis beaucoup de millions d’euros dans un truc et qu’à l’arrivée on te crache à la gueule, tu ne sois pas totalement en joie. Les torts sont partagés dans cette histoire», explique Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.