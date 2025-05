Il écoeure tout le monde à l’OM, le vestiaire est dégoûté

Alexis Brunet

Depuis quelques jours, l’OM a décidé de prendre la direction de Rome pour une grande mise au vert. L’objectif est de préparer au mieux les dernières rencontres de Ligue 1 et de resserrer les liens entre les Marseillais. Cela semble marcher et Ulisses Garcia en profite d’ailleurs pour écoeurer tout le monde lors de parties de tennis de table.

L’OM parviendra-t-il à accrocher son billet pour la Ligue des champions la saison prochaine ? C’est la question qui tracasse tous les supporters marseillais et, bien évidemment, la direction elle-même. Pour parvenir à atteindre son objectif, le club phocéen a d’ailleurs pris une grande décision en choisissant d’aller faire une mise au vert XXL du côté de Rome.

Ulisses Garcia bat tout le monde au tennis de table

Forcément, lors de cette mise au vert, les joueurs de l’OM ont beaucoup de temps libre et il faut donc s’occuper. D’après les informations de L’Équipe, l’une des principales activités des Marseillais est le tennis de table et, à ce petit jeu-là, c’est Ulisses Garcia le plus fort. Le Suisse écoeure ses coéquipiers, Quentin Merlin, Amine Gouiri, Ismaël Bennacer, Amine Harit et Amir Murillo.

Un choc face à Lille

Pour le moment, cette mise au vert semble être bénéfique pour l’OM, puisque les partenaires de Mason Greenwood se sont imposés 4-1 face à Brest dimanche dernier. Toutefois, ce week-end, l’adversité va monter d’un cran, puisque les Marseillais se rendent sur la pelouse de Lille. Un choc qui pourrait bien avoir de grandes conséquences dans la course à la Ligue des champions.