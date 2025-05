Mercato : Le PSG va signer une star ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le Paris Saint-Germain a déjà sécurisé l’avenir de plusieurs cadres, l’avenir de Gianluigi Donnarumma reste incertain, lui dont le bail arrive à expiration en juin 2026. Le portier italien, qui enchaîne les prestations XXL en Ligue des champions, va-t-il rester ? C’est notre sondage du jour.

Après avoir été décisif contre Liverpool et Aston Villa, Gianluigi Donnarumma a encore brillé sur la pelouse de l’Emirates Stadium cette semaine, permettant au PSG de conserver son court avantage sur Arsenal (1-0) en vue de la demi-finale retour de Ligue des champions ce mercredi. Souvent critiqué par le passé, à juste titre, le portier italien a fait taire les critiques en retrouvant le niveau qui était le sien lors du sacre de la Squadra azzurra à l’Euro, en 2021.

Quel avenir pour Donnarumma ?

Mais alors que Vitinha, Achraf Hakimi et Nuno Mendes ont prolongé leur contrat jusqu’en juin 2029, le PSG officialisant leur nouveau bail en début d’année, l’incertitude demeure concernant Gianluigi Donnarumma, dont le contrat expire en 2026. Dans le rang italien, on assure qu’un avenir dans la capitale reste la priorité. « On parle avec les dirigeants depuis l'été dernier autour d'un nouveau contrat, confiait son agent Enzo Raiola le mois dernier, dans les colonnes de L’Équipe. Ce n'est pas une situation facile, parce qu'il y a des paramètres que le PSG a un peu changés à cause du fair-play financier. Il y a des nouvelles règles au club. Mais je dois dire que les discussions sont positives, même si nous n'avons pas encore d'accord. On discute, il reste un an et demi de contrat à Gianluigi, donc on a du temps. On cherche une solution. »

« On prend le temps qu'il faut »

« S’il veut rester ? Bien sûr ! Il n'y a aucune rupture avec le club. On prend le temps qu'il faut. On doit faire les choses bien dans l'intérêt du joueur. Mais c'est le seul club où Gianluigi veut signer. On va voir comment ça se termine, mais la priorité, c'est de prolonger à Paris », affirmait Enzo Raiola.

Alors selon vous, Gianluigi Donnarumma va-t-il prolonger au PSG ? À vos votes !