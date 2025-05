PSG - Luis Enrique : Un célèbre journaliste à l’origine d’un grand changement

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Invité à présenter son onze type des médias dans le monde du football, Hervé Mathoux, présentateur du Canal Football Club, a mis en lumière les qualités de ses chroniqueurs et commentateurs. C'est le cas de Dominique Armand, qui intervient en bord de terrain et qui a participé à la bonne intégration de Luis Enrique au PSG.

En débarquant au PSG en 2023, Luis Enrique réalise pour le moment un mandat exceptionnel et il pourrait dépasser le record de longévité pour un coach depuis le début de l'ère QSI. L'ancien sélectionneur de l'Espagne ne parle pas encore français lors des conférences de presse mais on peut constater tout de même une évolution. La participation de Dominique Armand, journaliste de Canal+, ne serait pas anodine. Hervé Mathoux révèle en effet que la proximité du journaliste avec l'entraîneur espagnol est un atout.

Canal+ ravi par Luis Enrique

En déployant une belle équipe autour des grandes soirées européennes, Canal+ a le temps de s'attarder logiquement sur le PSG, qui jouera sa place en finale de la Ligue des champions mercredi. Dans son dispositif exceptionnel, Dominique Armand se charge de faire quelques interventions depuis le bord du terrain. Il a alors parfois l'occasion d'échanger avec les équipes, à commencer par Luis Enrique.

« C'est avec lui que Luis Enrique s'est mis à parler français »

Au moment de présenter son onze type, Hervé Mathoux note un détail important dans la relation entre Luis Enrique et Canal+ à propos de Dominique Armand. « Troisième voix (en bord terrain), c'est son meilleur rôle. De la pelouse, il apporte un regard très pertinent. Il a de la mesure et de la justesse dans son rapport avec les acteurs du foot. Et c'est avec lui que Luis Enrique s'est mis à parler français. On en est plutôt satisfait parce qu'on a envie que la relation se passe bien avec l'entraîneur du PSG » dit-il dans L'Equipe. Une bonne nouvelle pour la chaîne cryptée.