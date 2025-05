Arabie Saoudite : Un contrat stratosphérique juste après le PSG ?

Le Paris Saint-Germain a rendez-vous avez l’histoire, puisque le 31 mai prochain il pourrait remporter sa première Ligue des Champions. Mais ce match pourrait également être très spécial pour Simone Inzaghi, coach de l’Inter, qui pourrait bien décider de se lancer dans une nouvelle aventure en cas de victoire.

La pression monte à quelques jours de l’une des rencontres les plus attendues de l’année. Après avoir éliminé Liverpool , Aston Villa ou encore Arsenal , le PSG va devoir en découdre avec l’ Inter pour remporter la première Ligue des Champions de son histoire. Et l’opposition s’annonce féroce, avec les Nerazzurri qui voudront sans aucun doute sauver leur saison…

Inzaghi veut briser les rêves du PSG

Car de l’autre côté des Alpes, c’est bien le Napoli qui a remporté le Scudetto ! Antonio Conte et ses hommes ont soufflé le titre au nez et à la barbe de l’Inter, qui échoue à un tout petit point. Ainsi, Simone Inzaghi voudra se rattraper du côté de Munich face au PSG et prendre sa revanche après la défaite lors de la finale de 2023, face au Manchester City de Pep Guardiola (1-0).