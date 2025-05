L’Europe se l’arrache, signature XXL après le PSG ?

Le Paris Saint-Germain va peut-être écrire l’histoire en cette fin de saison, avec une Ligue des Champions à aller chercher. Mais du côté de l’Inter on souhaite également frapper un gros coup et c’est notamment le cas de Simone Inzaghi, qui pourrait bien quitter le club pour se relancer ailleurs en cas de victoire.

Le compte à rebours est lancé. Dans une dizaine de jours, le PSG et l’Inter se retrouveront à Munich pour une finale de la Ligue des Champions très attendue. Les deux équipes sortent d’une saison incroyable, avec les Parisiens qui ont totalement explosé au cours de l’hiver, devenant l’une des équipes les plus suivies en Europe. Mais en face, ce n’est pas rien non plus, avec l’une des meilleurs équipes des dernières années…