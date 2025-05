Kvaratskhelia - PSG : Le divorce qui va faire beaucoup de bruit !

Fortement voulu par le Paris Saint-Germain l’été dernier déjà, Khvicha Kvaratskhelia est finalement arrivé avec quelques mois de retard. Son transfert cet hiver a été l’un des tournants de la saison parisienne, mais du côté du Napoli certains ne semblent toujours pas avoir digéré son départ.

Rarement une recrue hivernale a eu un tel impact à Paris. Déjà annoncé comme une priorité lors du départ de Kylian Mbappé en fin de saison dernière, Khvicha Kvaratskhelia a rejoint le PSG dans le cadre d’un transfert à 75M€. Et il a totalement transformé l’équipe parisienne, avec des prestations plus que convaincantes en Ligue 1 comme en Ligue des Champions !

Son arrivée a notamment permis à Luis Enrique de replacer Ousmane Dembélé dans l’axe, avec Désiré Doué ainsi que Bradley Barcola qui venaient compléter l’attaque. Et cette saison pourrait bien être spéciale pour Kvaratskhelia , qui a gagné la Ligue 1 , peut remporter la première Ligue des Champions de sa carrière et de l’histoire du PSG … mais compte également une victoire en Serie A ! Le Napoli , où il a joué jusqu’en janvier dernier, a en effet remporté son 4e Scudetto devant l’ Inter , avec un duel qui a duré jusqu’à la toute dernière journée de championnat.

A cause de Kvaratskhelia ?

On pourrait se dire qu’avec cette victoire, la joie est totale aux pieds du Vésuve. Pourtant, on a assisté à des célébrations glaciales entre Antonio Conte et son président Aurelio De Laurentiis, avec une accolade qui a énormément fait parler en Italie. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, les deux hommes devraient en effet se séparer, puisqu’ils ne pourraient tout simplement plus travailler ensemble… depuis le départ de Khvicha Kvaratskhelia ! Pour le quotidien, la rupture est totale depuis un certain 17 janvier 2025, date justement du transfert de l’international géorgien vers le PSG.