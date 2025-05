Mbappé : Le coup de génie à 100M€ du PSG !

En début de saison, Luis Enrique avait pris un pari osé au PSG. Le technicien espagnol affirmait que son équipe allait être meilleure sans Kylian Mbappé, meilleur buteur de l’histoire du club. Et aussi difficile que cela puisse paraître, Luis Enrique avait raison. Le coach de 55 ans a notamment misé sur deux joueurs pour oublier la star de 26 ans.

Luis Enrique avait pris un pari assez inattendu après le départ de Kylian Mbappé . « Si quelqu’un marque 40 buts, on ne lui fermera certainement pas les portes. Mais si je m’appuie sur mon expérience, il vaut mieux avoir quatre joueurs qui marquent 12 buts. Ça fera 48 buts et c’est mieux que 40 » avait expliqué l’entraîneur du PSG à la veille du coup d’envoi de la saison.

Le message était clair : son équipe allait être meilleure sans Kylian Mbappé , parti libre au Real Madrid quelques semaines plus tôt. Meilleur buteur de l’histoire du PSG , l’international français laissait un grand vide derrière lui. Luis Enrique n’a toutefois pas baissé les bras, et a au contraire redonné confiance à son vestiaire.

Dembélé et Barcola ont fait oublier Mbappé

Grâce à son grand pouvoir de persuasion, Luis Enrique a convaincu ses joueurs qu’ils pouvaient réussir sans Kylian Mbappé comme le rapporte Le Parisien. Le coach espagnol a notamment misé sur Ousmane Dembélé et Bradley Barcola - recrutés pour un total de 100M€ - pour faire oublier le Bondynois. Et ce coup de poker a payé, le premier ayant marqué 33 buts jusqu’à présent, et le second 21. Ce coup de génie a permis à Luis Enrique de gagner son pari.