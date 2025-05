PSG : La grande annonce d’Antoine Griezmann !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour le PSG, c’est le 15 juin prochain que la Coupe du monde des clubs va débuter. Et aux Etats-Unis, ça va commencer avec du lourd pour le club de la capitale qui sera directement opposé à l’Atlético de Madrid. Bien évidemment, dans le camp des Colchoneros, on retrouvera Antoine Griezmann. Le Français a d’ailleurs annoncé la couleur pour cette rencontre face au PSG.

Alors que le PSG se prépare pour sa finale de la Ligue des Champions, il y aura ensuite encore une compétition à disputer pour le club de la capitale. En effet, la formation de Luis Enrique va rejoindre les Etats-Unis pour jouer la Coupe du monde des clubs. Dans le même groupe que l’ Atlético de Madrid , Botafogo et Seattle , le PSG affrontera les Colchoneros en premier. Et dans les rangs espagnols, la motivation est déjà au rendez-vous comme l’a expliqué Antoine Griezmann .

« Nous avons vraiment hâte d’arriver aux Etats-Unis »

A quelques jours de débuter le Mondial des clubs face au PSG, Antoine Griezmann s’est confié à la FIFA à propos de cette compétition. « Ce qui m’enthousiasme le plus à propos de ce Mondial c’est que ça va être le premier et faire partie de celui-ci est une fierté, pour le club aussi. Nous avons vraiment hâte d’arriver aux Etats-Unis et de commencer notre premier match face au PSG », a expliqué dans un premier temps le joueur de l’Atlético de Madrid.