PSG : Pierre Ménès annonce une catastrophe !

Le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec son histoire, puisque le 31 mai prochain il pourrait décrocher sa toute première Ligue des Champions. Énormément de questions entourent cette rencontre qui se déroulera à l’Allianz Arena de Munich, mais surtout ce qui pourrait se passer en cas de victoire parisienne.

Pas de festivités en cas de victoire ?

La pression monte à l’approche du 31 mai, mais certains voient surtout venir les problèmes. A Paris, on se demande en effet comment on pourrait gérer les festivités en cas de victoire du PSG. On se rappelle en effet que déjà après la demi-finale, des nombreux débordements ont été dénoncé dans la capitale et sa banlieue.