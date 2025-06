Transferts - PSG : La grande annonce du clan Donnarumma !

Considéré comme l’un des tauliers de l’équipe qui est allée chercher la Ligue des Champions cette saison, Gianluigi Donnarumma pourrait faire ses valises au cours de ce mercato estival. Le contrat qui le lie au Paris Saint-Germain se termine dans un an et pour le moment, une prolongation ne semble pas vraiment en vue.

C’est le gros dossier de ce début de mercato. Après avoir été le héros parisien en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma se retrouve dans une situation assez surprenante, avec un possible départ dès cet été. Car le PSG n’a toujours pas réussi à le prolonger et la presse italienne annonce déjà un possible retour en Serie A.