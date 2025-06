Donnarumma - PSG : La bombe de la presse italienne !

Après plus d’une décennie de désillusions, le Paris Saint-Germain a enfin décroché la première Ligue des Champions de son histoire. Gianluigi Donnarumma en a été sans aucun doute l’un des principaux artisans, mais sa situation interroge en ce moment, puisqu’il approche doucement de la fin de son contrat.

Arrivé libre en 2021, Gianluigi Donnarumma pourrai bien quitter le PSG de la même manière. Son contrat se termine en effet dans un peu plus d’un an et si une prolongation semblait quasiment actée l’hiver dernier, les négociations semblent s’être grandement compliquées. Selon plusieurs sources proches du dossier, cela serait notamment lié à la question salariale.

« Je n'ai jamais exclu l'intérêt des clubs italiens »

Et la récente sortie de son agent ne va pas vraiment rassurer les supporters du PSG ! « Comme il l'a dit, nous donnons la priorité à l'équipe avec laquelle il est champion d'Europe et à laquelle il est encore lié par un contrat d'un an » a déclaré Enzo Raiola, au micro de Radio Sportiva, évoquant également un possible intérêt de l’Inter. « Pour l'Inter, je n'ai jamais exclu l'intérêt des clubs italiens mais les négociations n'ont jamais commencé ».