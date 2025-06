Transferts : Le PSG dit oui, c'est bientôt fait pour cet attaquant !

En échec au PSG, Randal Kolo Muani a retrouvé des couleurs à la Juventus. Auteur de prestations convaincantes, l’attaquant français va prolonger son prêt pour disputer la Coupe du monde des clubs avec la Vieille Dame. Le PSG a donné son feu vert, mais l’avenir de RKM reste flou, aucun accord définitif n’ayant encore été trouvé.

Arrivé en 2023 au PSG contre 95 M€, Randal Kolo Muani est la troisième recrue la plus chère de l’histoire du club de la capitale. Cependant, après un an et demi sous les ordres de Luis Enrique, l’ancien Nantais n’a pas réussi à s’imposer à Paris et a été prêté à la Juventus lors du mercato d’hiver.