Transfert historique au PSG, il jubile

Titi le mieux vendu de l'histoire, Joane Gadou évolue aujourd'hui sous les couleurs du Red Bull Sabzbourg. L'attaquant de 18 ans a donc observé de loin la victoire du PSG en finale de Ligue des champions et le but inscrit par son ami Senny Mayulu. Et même s'il n'a pas connu la même réussite dans son club formateur, Gadou n'exprime aucun regret.

En rejoignant le Red Bull Salzbourg en septembre dernier, Joane Gadou est entré dans l’histoire du PSG en devenant le titi le mieux vendu (10M€ hors bonus). Depuis, l’attaquant de 18 ans fait ses classes dans le championnat autrichien, sans exprimer de regret sur la fin de son aventure dans la capitale française.

« Chacun sa route » « Chacun sa route. Ça peut ne pas marcher à Paris, ce n’est pas une fin en soir, bien au contraire. Chacun essaye de donner le meilleur de soi-même » a confié Gadou.