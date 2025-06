PSG - Donnarumma : Un transfert de rêve annoncé à l’étranger !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat, Gianluigi Donnarumma pourrait arriver au bout de son aventure au PSG. Les négociations pour une prolongation seraient au point mort, une situation à laquelle la Juventus serait très attentive. Si son départ venait à se confirmer, alors l’international italien serait le grand rêve de la Vieille Dame cet été.

Après avoir été un des grands artisans du sacre en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma se dirige-t-il vers un départ du PSG ? Le gardien âgé de 26 ans n’a plus qu’un an de contrat, jusqu’en juin 2026, et n’a toujours pas prolongé. Comme indiqué par L'Équipe , les discussions en ce sens ne seraient pas en bonne voie. Luis Campos veut inclure un salaire revu à la baisse avec des clauses liées au nombre de matchs disputés.

« Peut-être qu'un jour je pourrai retourner en Italie »

« Je ne sais pas encore ce qui va se passer », a récemment déclaré Gianluigi Donnarumma en conférence de presse avec la sélection italienne. « Je n'ai rien décidé. Pour le moment, je veux me concentrer sur les matches avec la sélection nationale, et rien d'autre. La situation au club, je la discuterai dans les prochains jours avec la direction et mon staff. Pour l'instant, il est encore trop tôt. » L’international italien (73 sélections) se sent bien au PSG, mais n’a pas écarté la possibilité d’un départ : « Je suis prêt à tout, mais la première option est de rester à Paris : j'y ai trouvé l'équilibre, l'équipe et les supporters m'aiment et j'espère y passer de nombreuses années. Maintenant, je profite du moment présent et peut-être qu'un jour je pourrai retourner en Italie. »