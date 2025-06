Transferts - PSG : Coup de tonnerre, Donnarumma annonce sa prochaine destination en privé ?

Alexis Brunet

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, Gianluigi Donnarumma pourrait quitter le PSG cet été. L’Italien n’a toujours pas prolongé son contrat à Paris et donc un départ devient de plus en plus crédible. Certains prétendants en Italie aimeraient le faire revenir en Serie A, mais la Premier League pense également à lui et un tel transfert plairait bien au principal intéressé.

Si certains joueurs cadres du PSG ont prolongé leur contrat il y a quelques mois, comme Vitinha, Nuno Mendes ou bien Achraf Hakimi, ce n’est pas le cas de Gianluigi Donnarumma. Pourtant, des négociations entre l’Italien et le club de la capitale existent depuis plusieurs mois. Aucun terrain d’entente n’a pour le moment été trouvé, et le temps presse, car certains prétendants aimeraient bien mettre la main sur le portier de 26 ans dès cet été.

Un retour en Italie pour Donnarumma ? Gianluigi Donnarumma n’est donc pas assuré de rester au PSG au-delà de cette saison, d’autant plus que ce dernier possède de nombreux prétendants. L’Inter Milan serait notamment très intéressé à l’idée de faire revenir le portier en Serie A, mais il n’est pas le seul. La Juventus de Turin aurait également des vues sur le joueur parisien, tout comme Naples dans une certaine mesure. Mais le joueur de 26 ans pourrait également décider de découvrir un nouveau championnat.