Mercato - PSG : C’est confirmé pour le remplaçant de Dembélé !

Le rassemblement de l’équipe de France du mois de juin a été désastreux pour le PSG. Bradley Barcola et Ousmane Dembélé sont revenus plus tôt que prévu pour cause de blessure. Le club de la capitale ne devrait d’ailleurs recruter personne pour remplacer l’attaquant de 28 ans pendant la Coupe du monde des clubs.

Le PSG n’a pas dû apprécier le rassemblement de l’équipe de France au mois de juin. Le club de la capitale a récupéré Bradley Barcola et Ousmane Dembélé plus tôt que prévu. Le premier est touché au genou et le deuxième à la cuisse. L’attaquant de 28 ans devrait d’ailleurs être forfait pour les deux à trois prochaines semaines.

Dembélé forfait pour la Coupe du monde des clubs ? La blessure d’Ousmane Dembélé est un coup dur pour le PSG, puisque la formation parisienne devra démarrer la Coupe du monde des clubs sans lui. La compétition débute le 15 juin. Ousmane Dembélé pourrait même entièrement manquer le tournoi. Les Rouge-et-Bleu auraient d’ailleurs pris une décision pour un éventuel remplaçant.