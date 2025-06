Transferts : L’OM craque pour un ancien du PSG ?

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé l’été dernier en provenance de l’Ajax Amsterdam contre 4M€, Geronimo Rulli a été un des grands artisans de la bonne saison de l’OM, mais les dirigeants marseillais auraient tout de même un autre gardien dans leur viseur. En effet, ils seraient très intéressés par l’ancien portier du PSG aujourd’hui à l’OGC Nice, Marcin Bulka.

« Je serai là l’année prochaine »

« Si je serai ici l’année prochaine ? Ah oui, oui, bien sûr, je serai là l’année prochaine », confiait récemment Geronimo Rulli au micro de Téléfoot. « Je veux profiter de la Ligue des champions, ici, au Vélodrome, on a les meilleurs supporters de France. Ce qu’il faudra changer ? On aura besoin d’une équipe plus compétitive, on a concédé beaucoup de buts et on pouvait faire mieux cette saison. C’est pour ça que je me suis énervé beaucoup de fois contre des coéquipiers (rires), on va se préparer pendant la pré-saison pour être encore meilleurs. »