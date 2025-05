Mercato - OM : Un champion du Monde s’annonce à Marseille !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par l’OM lors du mercato estival 2024, Gerónimo Rulli a réussi une première saison relativement convaincante sous le maillot du club phocéen. Et le gardien argentin, sacré champion du Monde au Qatar en 2022, annonce d’ailleurs qu’il sera toujours présent dans les rangs de l’OM l’an prochain et qu’il ne bougera pas durant le mercato.

Interrogé dimanche au micro de Téléfoot, le gardien argentin de l’ OM a indiqué qu’il ne bougerait pas durant le mercato estival, et qu’il serait bel et bien au club l’an prochain pour disputer la Ligue des Champions : « Si je serai ici l’année prochaine ? Ah oui, oui, bien sûr, je serai là l’année prochaine. Je veux profiter de la Ligue des Champions, ici, au Vélodrome, on a les meilleurs supporters de France », assure Gerónimo Rulli .

Rulli attend du renfort au mercato

Et le gardien de l’OM en a profité pour passer un message à sa direction en vue du mercato estival : « Ce qu’il faudra changer ? On aura besoin d’une équipe plus compétitive, on a concédé beaucoup de buts et on pouvait faire mieux cette saison. C’est pour ça que je me suis énervé beaucoup de fois contre des coéquipiers (rires), on va se préparer pendant la pré-saison pour être encore meilleurs », poursuit Rulli. Reste à savoir qui viendra renforcer l’OM et épauler l’international argentin la saison prochaine en Ligue des Champions.