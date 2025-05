Transferts - PSG : Coup de tonnerre pour le mercato ?

Ancien espoir du Real Madrid, Mario Gila s’épanouit depuis 2022 en Serie A avec la Lazio, où il est rapidement devenu un pilier central de l’équipe. Ses prestations semblent avoir tapé dans l’œil du Paris Saint-Germain, mais cela serait également le cas de nombreux autres clubs à travers l’Europe.

L’effectif parisien devrait encore une fois changer au cours de l’intersaison, avec notamment le départ de quelques grands noms. C’est le cas de Marquinhos , qui douze ans après son arrivée en provenance de l’ AS Roma pourrait dire adieu au PSG .

Grand changement en défense ?

Le capitaine parisien pourrait notamment rebondir du côté de l’Arabie Saoudite, où une très grosse offre l’attendrait. A 31 ans et encore plus avec une possible victoire en Ligue des Champions, Marquinhos pourrait bien décider de fermer le chapitre PSG pour en ouvrir un tout nouveau, du côté de la Saudi Pro League.