PSG - Départ de Marquinhos : Son successeur annoncé en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré un contrat qui court jusqu'en 2028, Marquinhos ne semble pas assuré de continuer l'aventure au PSG l'an prochain, et le défenseur brésilien a lui-même jeté un froid à ce sujet. Interrogé en direct au micro de RMC Sport, Lionel Charbonnier estime que Lucas Beraldo a tout ce qu'il faut pour remplacer son compatriote brésilien au PSG.

Interrogé en conférence de presse vendredi, Marquinhos (31 ans) jetait un gros froid sur son avenir au PSG : « Je joue le prochain match comme si c'était le dernier, je pense comme ça depuis quelques années, c'est la meilleure manière d'aborder ce métier et ce sport. Ca va vite le foot. Je ne peux rien prévoir (…) S’ils pensent un jour que ce n'est plus le moment d'avoir Marquinhos au PSG... Ça arrivera un jour ou l'autre », a indiqué le capitaine du PSG.

« Marquinhos, indispensable à 200% » En direct au micro de l'After Foot sur RMC Sport, Lionel Charbonnier a réagi à ces propos de Marquinhos, et l'ancien gardien de l'équipe de France estime que le PSG doit continuer encore un peu avec son capitaine pour encadrer les plus jeunes : « Il est indispensable à 200%. C’est un cadre, il est écouté dans ce vestiaire (…) Pacho a été bon parce qu’il avait un Marquinhos à côté de lui », indique Charbonnier.