Mercato - OM : Le deal surprise avec un attaquant !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la recherche de renfort pour sa défense, l’OM a notamment identifié le profil de Facundo Medina. Ce dernier donnerait sa priorité à Marseille, mais le RC Lens ne voudrait pas s’en séparer pour moins de 20M€. Un joueur pourrait alors être inclus dans l’opération : Neal Maupay, très apprécié par les Sang et Or.

L’OM et le RC Lens proches d’un accord pour Medina

En effet, d’après les informations de Foot Mercato, l’international argentin (6 sélections) serait de plus en plus proche de l’OM, qu’il voudrait absolument rejoindre. Arrivé à l’été 2020, Facundo Medina a un bon de sortie au RC Lens, avec qui il est sous contrat jusqu'en juin 2028. Un contrat de cinq ans l’attendrait à Marseille, qui doit encore trouver un terrain d’entente avec les Sang et Or.