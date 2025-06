Échec à 45M€ : Que doit faire le PSG ?

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Très attentif au marché des jeunes talents, le PSG a longtemps cru tenir la corde pour l’Argentin Franco Mastantuono. Un dossier dans lequel le club parisien s’est finalement fait doublé par le Real Madrid, qui s’apprête à boucler la signature du phénomène argentin. Désormais, sur quelle piste doivent foncer les dirigeants franciliens ? C’est notre sondage du jour.

« Paris SG, tous ensemble on chantera. Votre soutien avant, pendant et après le match a été incroyable, incroyable. Le meilleur reste à venir. Allez Paris ! » Dans un message publié sur les réseaux sociaux ce vendredi, l’entraîneur du PSG Luis Enrique affirmait que de belles heures attendaient encore le club parisien. Car malgré une victoire historique en Ligue des Champions samedi dernier, les dirigeants du PSG ne souhaitent pas s’arrêter en si bon chemin et poursuivre sur cette belle dynamique.