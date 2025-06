Luis Enrique, le coup de foudre au PSG !

Axel Cornic

Sa signature en 2023 avait énormément fait parler et on ne peut pas vraiment dire que Luis Enrique ait conquis tout le monde, dès sa première saison. Quasiment deux ans après, l’Espagnol semble pourtant être l’entraineur parfait pour le Paris Saint-Germain et ses joueurs sont clairement sous le charme.

Qui a encore des doutes sur Luis Enrique ? Très critiqué pour ses choix, le coach du PSG a mis tout le monde d’accord. Il a réussi à construire un collectif solide, avec un jeu salué par l’Europe entière et évidemment, il a décroché la première Ligue des Champions de l’histoire parisienne. Et désormais, plus personne ne semble pouvoir l’arrêter !

Luis Enrique a tout gagné Avec un contrat jusqu’en 2027, on s’attend à deux nouvelles saisons de très haut niveau, avec d’ailleurs le président Nasser Al-Khelaïfi qui a déjà annoncé un doublé en Ligue des Champions. Mais la véritable victoire de Luis Enrique semble surtout avoir été acquise au sein du vestiaire du PSG pourtant assez défiant l’année dernière.