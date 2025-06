Ousmane Dembélé, la déclaration d'amour en direct !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au PSG, Ousmane Dembélé sa meilleure statistique et collective. L'attaquant aux 33 buts et 13 passes décisives ainsi que vainqueur du quadruplé a reçu les louanges de Nuno Mendes. Sacré avec le Portugal en Ligue des nations contre l'Espagne de Lamine Yamal dimanche (2-2 puis 5-3 aux tirs au but), le défenseur portugais a tranché dans le vif.

A tous les étages, le Paris Saint-Germain a pu célébrer le tant attendu sacre en Ligue des champions au terme d'une finale rondement menée face à l'Inter le 31 mai dernier (5-0). Mais les internationaux du PSG n'ont pas pu vraiment faire un break en raison de la trêve internationale avec leurs sélections et pour certains, le Final Four de la Ligue des nations.

«Ousmane est vraiment un joueur incroyable» Ce furent notamment les cas de Nuno Mendes et d'Ousmane Dembélé qui ont représenté le Portugal et la France pour le dénouement de cette compétition finalement remportée par la Seleçao de Mendes contre l'Espagne de Lamine Yamal en finale, prétendant au Ballon d'or 2025 à l'instar de Dembélé. Un débat qui n'a pas vraiment lieu d'être selon le défenseur du PSG qui, au passage, a signé une déclaration d'amour en conférence de presse à la star offensive du PSG. « Pour l'instant, il y a Lamine Yamal et Ousmane Dembélé mais un va jouer la Coupe du Monde des Clubs et l'autre non ! Ousmane est vraiment un joueur incroyable ».