PSG : Un grand nom pose sa candidature pour entraîner Donnarumma !

La sélection italienne est à la recherche d’un nouveau sélectionneur depuis l’annonce du départ de Luciano Spalletti. Alors que plusieurs noms circulent, Roberto Mancini a lancé un gros appel du pied à la Fédération, ne cachant pas sa volonté de retrouver Gianluigi Donnarumma et les autres joueurs de la Squadra Azzurra.

Un mea-culpa avant des retrouvailles ?

L'ancien sélectionneur de l'Italie avait quitté Nazionale en août 2023 pour prendre les commandes de l'Arabie saoudite, une expérience qui n’aura pas duré longtemps puisqu’il était parti en octobre 2024. Rapidement, Mancini avait dit regretter son départ de la sélection italienne. Et ce jeudi, il lance un appel du pied à Gabriele Gravina, président de la Fédération italienne de football (FIGC). « Si Gravina et moi avions parlé davantage pour clarifier certaines situations, il ne se serait rien passé. Mais parfois, ce sont les mauvaises décisions qui sont prises. La raison ? Il est vrai que je ne ressentais plus la confiance que j'avais auparavant, mais je devais en parler avec le président : j'aurais pu le faire, c'est ma faute. Aujourd'hui, qui sait, nous serions encore ensemble : pour essayer d'aller à la Coupe du monde. Et peut-être, après avoir gagné le championnat d'Europe, tenter le doublé, regrette Roberto Mancini dans la Gazzetta dello Sport. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va se passer et ce n'est pas le moment d'entrer dans certains discours. Mais que j'ai fait le mauvais choix, que je ne le referais pas, je l'ai dit il y a des mois, pas ces derniers jours. Disons, à un moment où cela n'était pas suspect. Se réconcilier avec Gravina ? Je ne pense pas que ce serait un problème. Nous nous sommes déjà vus, nous avons discuté, le président sait que dans la vie, on fait aussi des erreurs. Le fait de s'être compris sur cela est la chose la plus importante, au-delà de ce qui va arriver. Si je l'ai contacté ? Pas ces derniers jours, mais il ne s'est pas écoulé beaucoup de temps depuis notre dernière conversation. »