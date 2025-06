«Caprice de dernière minute» au PSG, c'est la panique !

Le PSG a présenté son nouveau maillot pour la saison 2025-2026. Auréolé de son titre de champion d'Europe, le club de la capitale a affiché sa nouvelle tunique sans étoile. Et pourtant, Nasser Al-Khelaïfi a annoncé que son équipe allait jouer avec une étoile lors de la Coupe du Monde des clubs. D'après Daniel Riolo, le président du PSG a provoqué la panique chez son équipementier.

Alors que le PSG a remporté la toute première Ligue des Champions de son histoire, Nasser Al-Khelaïfi a annoncé que son équipe allait jouer avec une étoile sur son maillot lors de la Coupe du Monde des clubs. « On va jouer avec l’étoile lors de la Coupe du monde des clubs. Si on va la garder pour la saison prochaine ? On n’a pas encore décidé à ce sujet. Ce qui est sûr, c’est qu’on veut être très humble. Cette étoile est magnifique, mais le nom du Paris Saint-Germain est plus grand que n’importe quelle étoile. Le nom du club, c’est le plus important », a déclaré Nasser Al-Khelaïfi lors d'un entretien accordé à C à vous (France 5) ce mardi.