Une superstar signe, le PSG annonce du jamais-vu

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent au Qatar pour célébrer la victoire du PSG en Ligue des champions, Nasser Al-Khelaïfi s'est longuement confié sur l'évolution de son club. Le responsable a mentionné les nombreuses opérations qui ont émaillé l'histoire de la formation, notamment le recrutement de Lionel Messi en 2021. Le dirigeant a lâché quelques révélations sur ce deal hors du commun.

Après avoir célébré le sacre en Ligue des champions avec les supporters parisiens, Nasser Al-Khelaïfi a pris la direction de Doha. Sans quitter la coupe aux grandes oreilles. Objectif du Qatar depuis le rachat du PSG en 2011, ce trophée ne quitte plus le responsable, qui a accordé un long entretien à la chaîne Al-Kass ce samedi. Al-Khelaïfi s’est confié longuement sur son équipe, et sur les éléments marquants de son histoire. Il a notamment évoqué le recrutement de Lionel Messi en 2021, qui avait dépassé les frontières. Promis au FC Barcelone, l’Argentin avait accepté de signer au PSG. Une décision qu’il a ensuite regretté, mais qui a permis à la formation française de passer un cap sur le plan économique.

« Je n'ai pas fermé l'œil pendant 48 heures »

Face à plusieurs journalistes, Al-Khelaïfi a dévoilé les coulisses de ce recrutement hors du commun. « Leonardo (le directeur sportif ndlr) m'a appelé et m'a demandé : « Tu es debout ou assis ? » Assieds-toi pour comprendre. Messi veut venir. » À l'époque, l'accord était très compliqué à cause des salaires et de la façon de les couvrir à l'approche de la fin du mercato, mais bon sang, je n'ai pas fermé l'œil pendant 48 heures. J'ai contacté Nike et d'autres entreprises pour les informer de l'accord et j'ai travaillé jusqu'à sa conclusion » a confié le président du PSG.