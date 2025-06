Cristiano Ronaldo : Sa folle révélation sur Lionel Messi !

Cristiano Ronaldo s’est confié avec sincérité sur Lionel Messi avant la finale de la Ligue des Nations entre le Portugal et l’Espagne. Le quintuple Ballon d’Or a surpris en révélant avoir traduit les échanges pour son rival lors des cérémonies, avant d’ouvrir la porte, avec humour, à une improbable association sur un terrain…

Au sommet du football mondial pendant près de vingt ans, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se sont partagés tous les trophées individuels, ne laissant rien aux autres. Une domination sans précédent qui les a poussés à se côtoyer pendant de nombreuses années. Interrogé en conférence de presse avant la finale qui oppose le Portugal à l’Espagne de Lamine Yamal , Cristiano Ronaldo a fait une révélation assez surprenante sur Lionel Messi .

«Je lui traduisais ce qu’on nous disait»

« J’ai beaucoup d’affection pour Messi. On a été en compétition pendant de nombreuses années, pendant 15 ans. Je me souviens qu’au début, il ne parlait pas anglais — je ne sais pas s’il le parle aujourd’hui — mais je lui traduisais ce qu’on nous disait pendant les galas, les événements, etc. », explique dans un premier temps Cristiano Ronaldo.