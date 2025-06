Un grand nom de retour, l’annonce du PSG !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Resté très attaché au PSG, Javier Pastore a été choisi par Nasser Al-Khelaïfi pour apporter la coupe aux grandes oreilles sur la pelouse de Munich samedi dernier. Présent au Qatar pour célébrer la victoire du club parisien en Ligue des champions, le président de la formation a expliqué ce choix.

Un choix symbolique puisque l’international argentin avait été la première star répondre favorablement à l’appel du Qatar en 2011. Resté très attaché au PSG, Pastore avait fait le déplacement jusqu’en Allemagne pour supporter son ancienne équipe, et notamment son ancien coéquipier Marquinhos.

« Le premier à avoir cru en notre projet »

Présent au Qatar ce samedi, Nasser Al-Khelaïfi est revenu sur cette décision. « On nous a demandé de nommer un ambassadeur du club pour porter la Coupe avant le match et pour la remise du trophée en cas de victoire. J'ai directement choisi Javier Pastore. C'est le premier à avoir cru en notre projet et c'est un type bien » a déclaré le président du PSG dans des propos rapportés par Sports Zone.