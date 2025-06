PSG : La folle annonce de Luis Enrique au Qatar !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Actuellement au Qatar pour présenter le trophée de la Ligue des champions, Nasser Al-Khelaïfi a rendu un nouvel hommage à Luis Enrique, qu'il considère comme le meilleur entraîneur du monde. Sur de la force de son groupe et son talent, le technicien espagnol aurait annoncé la victoire du PSG dans cette compétition bien avant la finale.

Le PSG poursuit son tour d’honneur. Après avoir présenté le trophée aux Parisiens, Nasser Al-Khelaïfi s’est rendu au Qatar pour rencontrer les puissants du pays et évoquer sa fierté de diriger une équipe couronnée championne d’Europe. En tenue traditionnelle, le président du club parisien est revenu sur le formidable parcours de son groupe. Et durant cette édition, Al-Khelaïfi est passé par tous les états. Proche de l’élimination lors de la première phase, le responsable qatari était particulièrement nerveux au fur et à mesure que le PSG se rapprochait de la victoire.