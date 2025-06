Transfert à 100M€ : Jackpot confirmé au PSG ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après une prestation compliquée au PSG, Hugo Ekitike est parti à l'Eintracht Francfort et cette saison, il s'est plutôt remis la tête à l'endroit. Le jeune Français suscite l'intérêt à l'approche du mercato estival et il pourrait bien quitter l'Allemagne pour une grosse somme estimée à 100M€. Chelsea serait sur le coup et si la vente atteignait cette somme, le PSG pourrait en profiter largement.

Prêté par le Stade de Reims au PSG, Hugo Ekitike était perçu comme une vraie promesse de l'avenir et il avait finir par être recruté pour 35M€ à l'époque. Une grosse somme investie qui n'a pas porté ses fruits puisqu'il a quitté la capitale lors du mercato hivernal en 2024 pour quasiment la moitié de la somme investie au départ pour lui. Mais le PSG peut se refaire la cerise sur son cas.

Ekitike dans le viseur de Chelsea Comme le révèle le journaliste de RMC Fabrice Hawkins sur son compte X, Chelsea envisage de recruter Hugo Ekitike cet été. Les deux parties sont en contact même si pour le moment rien n'a été acté. Le prix fixé par l'Eintracht Francfort est de 100M€ pour l'avant-centre, ce qui est une très bonne nouvelle pour le PSG si cela se concrétise.