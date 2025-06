Vente PSG : Les énormes doutes au Qatar !

Le PSG a remporté la Ligue des Champions et s'il y en a bien un qui était heureux, c'est Nasser Al-Khelaïfi. Présent à la tête du club de la capitale, le Qatari a enfin soulevé le Graal tant attendu. Un moyen pour Al-Khelaïfi parfait pour répondre à ses détracteurs et également à ceux qui doutaient du rachat du PSG.

En 2011, en rachetant le PSG , le Qatar s'était fixé comme objectif de remporter la Ligue des Champions. Il aura fallu attendre 14 ans pour que cela devienne réalité. Présent comme président du club de la capitale depuis tout ce temps, Nasser Al-Khelaïfi était forcément l'un des plus heureux après la victoire face à l' Inter Milan (5-0). Une belle revanche pour le patron du PSG face aux plus sceptiques.

Spécialiste du Moyen-Orient, Georges Malbrunot a expliqué à quel point ce sacre en Ligue des Champions était important pour Nasser Al-Khelaïfi , notamment pour répondre à ceux qui doutaient de l'utilité de racheter le PSG . « C'est aussi un triomphe pour le Qatar et Al-Khelaïfi ? Oui, en particulier pour Nasser qui là enregistre une revanche sur les 14 années au cours desquelles il a été président du PSG. Il a été contesté, il avait été critiqué. Pourquoi ? Critiqué parce que ça ne venait pas, c'était un investissement important. Critiqué aussi par certains au Qatar, des conservateurs, qui trouvaient qu'investir au PSG ça n'avait pas grande utilité. Et critiqué aussi pour sa gestion des stars. Là, pour lui et pour son ami l'Emir, c'est une formidable revanche », a expliqué le journaliste dans C dans l'air.

« Je savais qu'avec le Qatar, le PSG était entre de bonnes mains »

Malgré ces doutes au Qatar, le rachat du PSG avait donc bel et bien été officialisé en 2011. Et à l'époque, Sébastien Bazin, qui détenait alors le club de la capitale, estimait que les Qataris étaient des repreneurs idéaux : « Quand je vends le club, je souhaite que celui qui en prenne la charge et en devienne propriétaire ait de l'ambition et les moyens de son ambition. Je savais qu'avec le Qatar, le PSG était entre de bonnes mains. Ils avaient un projet sur le long terme avec la volonté d'inscrire le PSG dans l'histoire, ce qu'ils sont en train de réaliser. À l'époque, j'avais été étonné et rassuré de voir que celui, en l'occurrence Nasser al-Khelaïfi, qui était en charge de l'achat du club, allait en devenir son président. Ce n'était pas évident au départ ».