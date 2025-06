Luis Enrique - PSG : L’incroyable tacle à l’étranger

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La Premier League se souviendra longtemps du parcours du PSG. Au cours de cette édition de Ligue des Champions, trois clubs anglais ont été éliminés par la formation de Luis Enrique, ce qui n'a pas manqué de faire réagir Nasser Al-Khelaïfi. Présent au Qatar pour présenter la coupe aux grandes oreilles, il a vanté les qualités de la Ligue 1.

Après sa victoire face à Manchester City lors de la phase de Ligue, le PSG a successivement éliminé Liverpool, Aston Villa et Arsenal , avant de terminer le travail face l ’Inter samedi dernier (5-0). Un parcours apprécié par Nasser Al-Khelaïfi, qui n’a pas manqué de glisser un tacle aux clubs et observateurs anglais.

« Luis Enrique a défendu la Ligue 1 de ceux qui l’appellent la Farmers League »

« Luis Enrique a porté haut les couleurs de la Ligue 1 et l’a défendu de ceux qui l’appellent la Farmers League. Il est plus facile de mettre des buts en Liga qu’en Ligue 1 » a déclaré le président du PSG, actuellement présent au Qatar pour présenter le trophée, et dans des propos rapportés par Sports Zone.